Всемирный банк поможет Украине с топливом на посевную — Finance.ua

Всемирный банк поможет Украине с топливом на посевную Сегодня 04:48 — Аграрный рынок

Украина в 2023 году может получить $55-60 млрд по направлениям макрофинансовой поддержки, быстрого восстановления, поддержки частного сектора и гуманитарной помощи, пишет ukragroconsult.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Украины во Всемирном банке (ВБ) Роман Качур.

«Звучит, пожалуй, почти как фантастика... По-моему, это реальная задача», — сказал он.

Качур напомнил, что в 2022 году Украина получила около $31 млрд.

По его словам, в следующем году просто финансирование только для поддержки бюджета, которым оно преимущественно было в 2022 году, будет недостаточно, поэтому ВБ предлагает в работе с донорами и внутри правительства еще три основных направления: быстрое восстановление, касающееся энергетической и транспортной инфраструктуры; поддержка частного сектора, в частности — для покупки горюче-смазочных материалов под посевную, а также гуманитарная поддержка.

Качур отметил, что банк уже сейчас работает над механизмами мультипликаторов, чтобы $1 донорских средств превратить суммарно в $3-4, которые поступят в Украину.

«Уже есть хорошие сигналы о том, что будет запущен механизм страхования военных рисков для частного бизнеса», — привел пример заместитель директора ВБ.

Роман Качур напомнил, что в опубликованном отчете банка оценка потребностей в восстановлении по состоянию на 1 июня составила $350 млрд, однако уже в начале 2023 года отчет обновится, и цифры будут значительно больше.

По оценкам ВБ, бедность в Украине к концу 2022 года вырастет до 25% и может возрасти до 50% в 2023 году, а экономика сократится в текущем году на 35%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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