Всемирный банк планирует выделить Украине миллиард долларов дополнительной поддержки — Finance.ua

Всемирный банк планирует выделить Украине миллиард долларов дополнительной поддержки
Всемирный банк уже в ноябре 2022 может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов.
Об этом сообщил заместитель Министра экономики Александр Грибан.
«У меня есть хорошие новости от Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Они планируют вынести на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет по Украине уже в ноябре этого года. Пакет будет предусматривать финансирование на 1 млрд долларов — это будет как прямое кредитование так и финансовые гарантии и инструменты trade finance» — сообщил Александр Грибан.
Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, включая в финансовый консорциум коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более 3,3 млрд долларов
По его словам, IFC также активно работают с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который они уже направили запрос на 2 млрд долларов. Эти средства также планируется использовать для внедрения финансовых инструментов в поддержку Украины.
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Кроме этого, уже в октябре Всемирный банк во время ежегодного собрания должен презентовать трастовый фонд в поддержку Украины.
«Я думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает 36 млрд долларов на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда», — рассказал Грибан.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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