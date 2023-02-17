Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить помощь Украине — Finance.ua

Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить помощь Украине Сегодня 18:06

Всемирная организация здравоохранения в пятницу призвала выделить дополнительные средства для поддержки сектора здравоохранения Украины, серьезно пострадавшего от российского вторжения.

Об этом заявил глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

«Мы стремимся охватить этой поддержкой 13,6 млн человек в этом году. Вот почему мы увеличили наш призыв на 2023 год до 240 млн долларов — 160 млн долларов для Украины и 80 млн долларов для стран, принимающих беженцев», — сказал он на онлайн- брифинге из Житомира.

По его словам, в настоящее время стране необходимо больше средств для предоставления услуг по охране психического здоровья и реабилитации при одновременном обеспечении доступа населения к службам здравоохранения.

Он охарактеризовал систему здравоохранения как «удивительно устойчивую», несмотря на то, что на нее было совершено около 780 атак.

По словам Клюге, исследование ВОЗ показало, что 10% украинцев испытывают трудности с доступом к лекарствам, в том числе из-за поврежденных или разрушенных аптек и отсутствия товаров.

Напомним, европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время своего пятого визита в Украину заявил, что система здравоохранения страны не испытала коллапса, несмотря на пессимистические прогнозы.

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