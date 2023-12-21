Всего пять в мире: BMW представила эксклюзивный седан — Finance.ua
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Всего пять в мире: BMW представила эксклюзивный седан

Технологии&Авто
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Всего пять в мире: BMW представила эксклюзивный седан
Всего пять в мире: BMW представила эксклюзивный седан, Фото: CarBuzz
Немецкий автопроизводитель BMW представил новый автомобиль BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition.
Об этом сообщает CarBuzz.
У BMW — особая связь с Южно-Африканской Республикой, поскольку она стала первой страной с заводом BMW за пределами Германии 50 лет назад. Поэтому немецкий автопроизводитель создаст одну из своих редчайших специальных версий авто только для ЮАР.
BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition будет доступна только для тех, кто проживает в ЮАР, и компания планирует выпустить всего пять таких экземпляров.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
Каждый из них будет в фирменном зеленом цвете (Alpina Green II Metallic).
Автомобиль получает двигатель S58 с двойным турбонаддувом с мощностью 495 лошадиных сил и крутящим моментом в 538 Нм.
Седан может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 306 км/ч.
Цена BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition составляет примерно 3 миллиона южноафриканских рандов или 164 311 долларов США.
По материалам:
Укрінформ
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