Все закупки за средства Всемирного банка в Украине теперь могут проходить в Prozorro — Finance.ua
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Все закупки за средства Всемирного банка в Украине теперь могут проходить в Prozorro

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Все закупки за средства Всемирного банка в Украине теперь могут проходить в Prozorro
Все закупки за средства Всемирного банка в Украине теперь могут проходить в Prozorro
Всемирный банк одобрил использование Prozorro для всех проектов, финансируемых в Украине. Система электронных закупок Prozorro может использоваться для закупок как для национальных (до 5 млн евро), так и для международных (от 5 млн евро) тендерных процедур.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Согласно рекомендациям Всемирного банка, новая процедура Prozorro предусматривает возможность принимать предложения участников в разных валютах, поэтапно рассматривать предложения, выбирать победителя не только по ценовому критерию.
Чтобы систему Prozorro могли использовать различные банки и международные организации, государственное предприятие «Прозорро» специально разработало процедуру для донорских закупок по принципу конструктора.
До разработки новой процедуры в Prozorro Всемирный банк предусматривал возможность использования украинской системы электронных закупок только для закупок до 5 млн евро. Сейчас позиция Всемирного банка заключается в том, что все закупки, которые финансирует World Bank для восстановления Украины, рекомендовано проводить в Prozorro.
Электронная система публичных закупок Prozorro — это онлайн-платформа, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.
По материалам:
РБК-Україна
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