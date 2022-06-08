«Все разрушено»: российский авиахолдинг отказался от запуска лоукостера и ракеты-носителя — Finance.ua
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«Все разрушено»: российский авиахолдинг отказался от запуска лоукостера и ракеты-носителя

Сегодня 19:32Фондовый рынок
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Крупнейший российский авиационный холдинг S7 Group решил заморозить проекты по запуску лоукостера Citrus и созданию ракеты-носителя легкого класса из-за последствий введенных против россии международных санкций.
В частности, как сообщает «Медуза», решение об отмене планов по запуску бюджетных авиалиний было принято ввиду отсутствия самолетов.
«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — сообщили в пресс-службе S7.
В компании отметили, что дальнейшие решения по проекту будут приняты к концу 2022 года.
Примечательно, что S7 анонсировала создание дочернего лоукостера летом 2021 года и Citrus должен был начать полеты в июле 2022 года. Предполагалось, что парк авиакомпании будет полностью состоять из самолетов Airbus A320neo, однако, как известно, еще в марте 2022 года авиационные гиганты Boeing и Airbus остановили работу в россии из-за ее вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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