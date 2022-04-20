Все крупные банки еврозоны могут без проблем списать свои активы в россии, — ЕЦБ — Finance.ua
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Все крупные банки еврозоны могут без проблем списать свои активы в россии, — ЕЦБ

Сегодня 20:21
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Все крупные банки еврозоны могут выдержать полное списание своих активов в России и при этом соблюдать требования к капиталу. Письмо обнародовал председатель наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энриа.
Об этом сообщает Reuters.
Вторжение России в Украину и последовавшие за этим западные санкции уже заставили Европейские подразделения некоторых российских банков прекратить свою деятельность и заставили некоторых европейских кредиторов покинуть Россию или рассмотреть возможность такого шага.
Энриа заявил, что влияние российского кризиса было сосредоточено в девяти банках, но даже они могли справиться с ликвидацией своих прямых трансграничных связей с российскими контрагентами и с долевым участием в дочерних компаниях, расположенных в россии.
«Все участвующие банки сохранят достаточный запас по сравнению с минимальными и буферными требованиями», — говорится в письме Энриа членам Европейского парламента.

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Он сказал, что капитал девяти банков сократится в среднем на 70-95 базисных пунктов при ликвидации российских активов, и ни для одного из них удар не превысит 200 базисных пунктов.
Он добавил, что ЕЦБ внимательно следит за выполнением банками санкций против Москвы и предупреждает о косвенных рисках, связанных с войной, начиная от замедления экономического роста и заканчивая волатильностью на товарном рынке.
«Наблюдательные органы находятся в постоянном контакте с соответствующими банками, чтобы отслеживать их профили рисков, оценивать их реакцию и выявлять любые уязвимости на ранней стадии», — сказал Энриа.
ЕЦБ контролирует 115 крупнейших банков еврозоны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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