Все характеристики флагмана OnePlus 11 раскрыты до анонса — Finance.ua
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Все характеристики флагмана OnePlus 11 раскрыты до анонса

Технологии&Авто
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Все характеристики флагмана OnePlus 11 раскрыты до анонса
Все характеристики флагмана OnePlus 11 раскрыты до анонса
Смартфон OnePlus 11 прошел сертификацию у китайского регулятора TENAA, который раскрыл все ключевые характеристики устройства до официальной презентации. Почти все параметры соответствуют более ранним утечкам.
Характеристики OnePlus 11:
  • 6,7-дюймовый экран Quad HD+ (3216×1440 пикселей) с изогнутой по краям LTPO-матрицей и частотой обновления 1–120 Гц;
  • восьмиядерный чип Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) с графическим ускорителем Adreno 740;
  • 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256/512 ГБ встроенной памяти (UFS 4.0);
  • основная камера с датчиками Sony IMX890 на 48 Мп и OIS; Sony IMX581 на 48 Мп; Sony IMX709 (RGBW) на 32 Мп с 2-кратным зумом;
  • фронтальная камера на 16 Мп;
  • аккумулятор на 5 000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC на 100 Вт;
  • стереодинамики Dolby Atmos;
  • поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS (двухапазонный L1+L5) + ГЛОНАСС, NFC;
  • Android 13 из ColorOS 13 (в Китае)/OxygenOS 13 (в международной версии).
По размерам смартфон будет примерно идентичен своему предшественнику: 163,1×74,1×8,53 мм при весе 205 граммов (OnePlus 11) против 163×73,9×8,6 мм и 201 грамма (OnePlus 10 Pro).
Что касается дизайна, то главным отличием, судя по опубликованным фото и тизерам, будет круглое оформление главного фотомодуля.
Официальный анонс флагмана должен состояться 7 февраля.
По материалам:
iLenta
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