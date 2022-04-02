«Все для фронта»: Кабмин увеличил резервный фонд — Finance.ua

«Все для фронта»: Кабмин увеличил резервный фонд

Вчера 10:13 — Казна и Политика

«Все для фронта»: Кабмин увеличил резервный фонд

Кабинет Министров увеличил размер резервного фонда на 73,3 млрд для обеспечения ключевых потребностей армии и экономики.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эти средства будут перераспределены из других бюджетных программ. «Все для фронта — все для победы — это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну», — резюмировал он.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что правительство готовится к очередной волне сокращения расходов для консолидации средств на нужды армии.

По его информации, сокращены все капитальные расходы, капитальные расходы развития, а текущие и защищенные расходы осуществляются в ограниченном количестве.

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