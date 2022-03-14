Все деньги остались на картах: НБУ опроверг очередной фейк — Finance.ua
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Все деньги остались на картах: НБУ опроверг очередной фейк

Сегодня 08:02Финтех и Карты
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Все деньги остались на картах: НБУ опроверг очередной фейкВсе деньги остались на картах: НБУ опроверг очередной фейк
Национальный банк Украины опроверг информацию из социальных сетей о том, что деньги с платежных карт крайне нужно было снять наличными 12 марта. Якобы потому, что 12 марта работала система электронных платежей Национального банка (СЭП), а в последующие дни этого уже нельзя будет сделать.
Как объясняют в Нацбанке, на самом деле СЭП работает ежедневно — 23 часа и семь дней в неделю. Рабочий день в СЭП влияет только на дату отражения совершаемых операций в балансе банков. А операции с платежными картами, такие как снятие наличных или безналичная оплата товаров или услуг, не обрабатываются в СЕП, они проводятся через отдельные платежные системы (Mastercard, Visa, ПРОСТІР и т.д.).
Даже в выходные и ночью платежные системы Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а соответственно и банкоматы и терминалы работают независимо от рабочего времени банков.
«Сегодня уже 13 марта, соответственно, вы можете убедиться, что ваши деньги цели и невредимы, а банкоматы и терминалы работают, как всегда. Поэтому еще раз просим вас сохранять спокойствие и не верить фейкам. Доверяйте только официальным источникам информации», — подчеркнули в Нацбанке.
По материалам: Finance.UA
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