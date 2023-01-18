Все больше покупателей выбирают первичный рынок жилья: причины — Finance.ua

Все больше покупателей выбирают первичный рынок жилья: причины Сегодня 21:00 — Недвижимость

Полномасштабное вторжение россии, рост процентных ставок, изменение курса доллара — каждый из этих факторов оказал существенное влияние на рынок жилья в Украине и мире, а также изменил приоритеты покупателей. Однако не все сегменты в равной степени реагируют на новые реалии.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, от колебания курса доллара, например, особенно страдает вторичный рынок жилья.

Как курс доллара влияет на вторичный и первичный рынок недвижимости

В результате роста курса доллара больше всего страдает вторичный жилой недвижимости. На «первичке» застройщики продают квадратные метры за гривну, и при колебаниях курса стоимость квадратных метров меняется не так внезапно. Рост курса в таких случаях играет в пользу покупателей.

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«К примеру, если у человека есть 50 тысяч долларов, а курс в стране, условно, 40 гривен за доллар, то на первичном рынке он сможет купить квартиру за 2 миллиона гривен. Но если курс вырастет до 50 гривен за доллар, у человека уже будет не 2, а 2,5 миллиона гривен, при этом цена на квартиру останется прежней, а человек сможет сэкономить 500 тысяч гривен», — приводит пример Пита.

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Он добавляет, что на вторичном рынке есть привязка к валюте. Поэтому при росте курса доллара продавцы также поднимают цены на жилье и, таким образом, теряют своих покупателей. Обычно в таком случае люди начинают присматриваться к первичному рынку, потому что у них больше возможности покупать у гривны, чем в валюте.

Снизить цену на вторичном рынке продавцы могут только при отсутствии спроса. Поэтому сегодня вопрос правильного формирования цены остается для них самым сложным.

По словам эксперта, курс доллара , выросший в связи с войной россии против Украины, не так оказал значительное влияние на рынок недвижимости, как, например, в 2014 году. Тогда рынок недвижимости почувствовал изменения гораздо серьезнее.

Телеканал 24 По материалам:

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