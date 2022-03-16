ВР увеличила объем госгарантий «Укрэнерго» на 1,1 млрд грн для присоединения к европейской энергосистеме — Finance.ua

ВР увеличила объем госгарантий «Укрэнерго» на 1,1 млрд грн для присоединения к европейской энергосистеме

Сегодня 15:47 — Энергетика

ВР увеличила объем госгарантий «Укрэнерго» на 1,1 млрд грн для присоединения к европейской энергосистеме

Размер государственных гарантий, под которые НЭК «Укрэнерго» может привлечь финансирование немецкого Кредитного учреждения по восстановлению (KfW), увеличен с 823,68 млн грн до 1 млрд 939,08 млн грн.

Соответствующий закон о поправках в госбюджет-2022 (№ 7167) Верховная Рада приняла во вторник 342 голосами.

В соответствии с ним средства привлекаются для реализации проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии (Модернизация подстанций) II» и проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии (интеграция украинской ОЭС в европейскую объединенную энергосистему) III».

Увеличение госгарантий для «Укрэнерго» осуществлено за счет снижения на такую же сумму — до 26 млрд 306,85 млн грн гарантий по другим проектам.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко 8 марта заявил, что процесс синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E находится на завершающей стадии и должен завершиться в ближайшие несколько дней или недель.

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