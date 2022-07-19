ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию — Finance.ua

ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию
Верховная Рада ратифицировала соглашение о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Соглашения о предоставлении инвестиционного гранта (Проект «Энергоэффективность общественных зданий в Украине») между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Об этом в своем телеграм-канале заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«ВР проголосовала за ратификацию Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Соглашения о предоставлении инвестиционного гранта (Проект „Энергоэффективность общественных зданий в Украине“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком», — написала Шуляк.
По ее словам, ратификация предусматривает получение грантовой помощи от Европейского инвестиционного банка в размере около 5 млн евро на реализацию Проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине», который будет направлен на термомодернизацию около 1 тыс. общественных зданий в Украине, в частности школ, культурных центров, детских садов и больниц.
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