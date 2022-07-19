ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию — Finance.ua

ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию Сегодня 09:47 — Казна и Политика

ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию

Верховная Рада ратифицировала соглашение о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Соглашения о предоставлении инвестиционного гранта (Проект «Энергоэффективность общественных зданий в Украине») между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Об этом в своем телеграм-канале заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«ВР проголосовала за ратификацию Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Соглашения о предоставлении инвестиционного гранта (Проект „Энергоэффективность общественных зданий в Украине“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком», — написала Шуляк.

По ее словам, ратификация предусматривает получение грантовой помощи от Европейского инвестиционного банка в размере около 5 млн евро на реализацию Проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине», который будет направлен на термомодернизацию около 1 тыс. общественных зданий в Украине, в частности школ, культурных центров, детских садов и больниц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.