ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию

Казна и Политика
27
ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию
ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию
Верховная Рада ратифицировала соглашение о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Соглашения о предоставлении инвестиционного гранта (Проект «Энергоэффективность общественных зданий в Украине») между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Об этом в своем телеграм-канале заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«ВР проголосовала за ратификацию Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Соглашения о предоставлении инвестиционного гранта (Проект „Энергоэффективность общественных зданий в Украине“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком», — написала Шуляк.
По ее словам, ратификация предусматривает получение грантовой помощи от Европейского инвестиционного банка в размере около 5 млн евро на реализацию Проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине», который будет направлен на термомодернизацию около 1 тыс. общественных зданий в Украине, в частности школ, культурных центров, детских садов и больниц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.