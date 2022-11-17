ВР расширила перечень налоговых льгот для волонтеров — Finance.ua

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ВР расширила перечень налоговых льгот для волонтеров

Казна и Политика
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ВР расширила перечень налоговых льгот для волонтеров
ВР расширила перечень налоговых льгот для волонтеров
Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 7492, предусматривающий расширение перечня налоговых льгот для волонтеров.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, документ поддержали 313 народных депутатов.
«Закон предлагает, что после включения лица в Реестр волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии рф освобождение от налогообложения (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) распространяется не только на будущие периоды и предыдущий отчетный год, но и на срок с начала текущего отчетного года до момента внесения лица в Реестр волонтеров», — пояснил нардеп.
Он подчеркнул, что норма работает до конца 2022 года.
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Нардеп от «Слуги народа» Роман Грищук добавил, что Рада также приняла законопроект № 8076, который упрощает процедуру попадания в реестр и создает возможность это сделать в «Дія».
«Мы на законодательном уровне убрали справку из банка, из-за которой была невозможна подача онлайн, и необходимость копии идентификационного, который и так есть у налоговой», — пояснил нардеп.
«Все, кто собирал средства для ВСУ на собственные карты... До конца года советую зарегистрироваться в Реестре волонтеров для того, чтобы освободить от налогообложения собранные и потраченные на ВСУ средства. Сделать это можно в территориальном отделе налоговой службы», — заявил Грищук.
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По его словам, процедура такова: нужна справка из банка о номере счета, на который собирали средства, заявление, копия паспорта и кода.
«Вторым законом (законопроект № 7492 — ред.) четко прописываем в Налоговом кодексе, что освобождается от налогообложения весь год, начиная с 24 февраля и до момента регистрации волонтера в реестре. А не только собранная и израсходованная после регистрации сумма», — резюмировал он.
Налоговые льготы для волонтеров в Украине действуют с 2014 года. Но ранее предполагалось, что льгота будет действовать только после внесения волонтера в реестр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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