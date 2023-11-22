ВР приняла закон, регулирующий вопрос таможенного режима для арестованных товаров — Finance.ua

ВР приняла закон, регулирующий вопрос таможенного режима для арестованных товаров Сегодня 10:15 — Казна и Политика

ВР приняла закон, регулирующий вопрос таможенного режима для арестованных товаров

Верховная Рада приняла в целом закон, регулирующий отдельные вопросы распоряжения товарами, находящимися под таможенным контролем.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в Телеграме

По информации Железняка, документ был принят в общей сложности 271 народным избранником.

Документ регулирует вопрос выпуска в свободное обращение на таможенной территории Украины товаров, принудительно отчужденных или изъятых в соответствии с законами Украины «О правовом режиме военного положения», «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», и товаров, на которые наложен арест в уголовном производстве и которые переданы для реализации.

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Среди прочего речь идет об имуществе, переданном в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и находящемуся в таможенном режиме «транзит». В частности, в пояснительной записке к документу упоминаются более 42 тыс. т арестованного аммиака российского происхождения, 166 тыс. т железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, арестованной в нескольких морских портах Украины и т. д.

Принятый закон регулирует также вопросы налогообложения таможенными платежами таких товаров.

Как сообщалось, в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) суд передал арестованные активы более чем на 170 млн грн подсанкционного предприятия, принадлежащего российской компании.

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Укрінформ По материалам:

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