ВР поддержала увольнение Шевченко с должности главы НБУ — Finance.ua
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ВР поддержала увольнение Шевченко с должности главы НБУ

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ВР поддержала увольнение Шевченко с должности главы НБУ
ВР поддержала увольнение Шевченко с должности главы НБУ
Верховная Рада 6 октября поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Всего за постановление об увольнении проголосовали 263 депутата, из них 192 от партии «Слуга Народа».
«Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в „турборежиме“», — написал Железняк.
Напомним, Кирилл Шевченко 4 октября объявил, что уходит с должности. Такое решение он принял «по причинам, связанным со здоровьем, которые не может дальше игнорировать». Он сообщил, что уже обратился к президенту Украины с просьбой принять отставку.

Справка Finance.ua:

  • Кирилла Шевченко назначили главой НБУ летом 2020 года после того, как его предшественник Яков Смолий ушел с должности, заявив о давлении со стороны властей. Главу государственного «Укргазбанка», банкира с более чем 25-летним стажем назначили на должность с подачи Владимира Зеленского.
  • 6 октября главе Нацбанка Кириллу Шевченко, недавно, подавшему в отставку, сообщили о подозрении за деятельность во время управления «Укргазбанком». Следователи выявили противоправную деятельность служащих государственного «Укргазбанка», которая привела к убыткам более чем в 206 миллионов гривен;
  • президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины.
По материалам:
hromadske.tv
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