ВР одобрила изменения в законы о принудительном отчуждении и изъятии имущества во время военного положения — Finance.ua

ВР одобрила изменения в законы о принудительном отчуждении и изъятии имущества во время военного положения Сегодня 09:02 — Казна и Политика

ВР одобрила изменения в законы о принудительном отчуждении и изъятии имущества во время военного положения

Верховная Рада приняла изменения в законы по оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения, с учетом предложений Президента.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, за одобрение законопроекта № 7605 в целом проголосовали 282 народных депутата.

пояснительной записке к законопроекту № 7605 говорится, что военным администрациям на местах предоставляется право оперативного реагирования и срочного внесения вопросов относительно предприятий оборонного значения негосударственной формы собственности в СНБО.

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Предложенная процедура позволит принимать решения оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал.

В частности, вносятся изменения в Закон Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» относительно оптимизации порядка отчуждения и изъятия имущества и осуществления соответствующей компенсации.

В то же время дополнен пункт 2-2 раздела V Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» об условиях передачи имущества в управление.

Также дополнена статья 15 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» о полномочиях военных администраций; внесено дополнение к Закону Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» о компетенции СНБОУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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