ВР одобрила изменения в законы о принудительном отчуждении и изъятии имущества во время военного положения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР одобрила изменения в законы о принудительном отчуждении и изъятии имущества во время военного положения

Казна и Политика
112
ВР одобрила изменения в законы о принудительном отчуждении и изъятии имущества во время военного положения
ВР одобрила изменения в законы о принудительном отчуждении и изъятии имущества во время военного положения
Верховная Рада приняла изменения в законы по оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения, с учетом предложений Президента.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, за одобрение законопроекта № 7605 в целом проголосовали 282 народных депутата.
В пояснительной записке к законопроекту № 7605 говорится, что военным администрациям на местах предоставляется право оперативного реагирования и срочного внесения вопросов относительно предприятий оборонного значения негосударственной формы собственности в СНБО.
Читайте также
Предложенная процедура позволит принимать решения оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал.
В частности, вносятся изменения в Закон Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» относительно оптимизации порядка отчуждения и изъятия имущества и осуществления соответствующей компенсации.
Место для вашей рекламы
В то же время дополнен пункт 2-2 раздела V Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» об условиях передачи имущества в управление.
Также дополнена статья 15 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» о полномочиях военных администраций; внесено дополнение к Закону Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» о компетенции СНБОУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.