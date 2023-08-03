Вплотную к НАТО: президент Румынии отреагировал на удары рф по портам на Дунае — Finance.ua

Вплотную к НАТО: президент Румынии отреагировал на удары рф по портам на Дунае Сегодня 11:12

Этой ночью россияне нанесли удар дронами «Шахед-136» по портовой инфраструктуре на юге Одесской области, в считаных километрах от румынской границы.

Президент Румынии Клаус Иоганнис, комментируя удары рф, заявил, что такие атаки — неприемлемы.

«Продолжающиеся атаки россии на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи от Румынии, неприемлемы. Это военные преступления, и они оказывают значительное влияние на способность Украины передавать свои продукты питания тем в мире, кто нуждается в помощи», — написал он.

После выхода из «зерновой сделки» россияне начали активно наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, цинично оправдывая их борьбой с террористами.

Справка Finance.ua:

24 июля враг атаковал ударными дронами портовые мощности на реке Дунай. Пострадали минимум четыре зерновых ангара, резервуары для хранения масла и топлива, административное помещение.

Президент Румынии Иоганнис тогда отмечал, что это создает серьезные риски для безопасности в Черном море и влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а значит, на глобальную продовольственную безопасность.

2 августа российские террористы нанесли удар по Украине дронами. 11 из них были ликвидированы в Одесской области, под ударом оказались объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. Разрушения подверглись элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также существенные разрушения получило трехэтажное здание морского вокзала.

УНІАН По материалам:

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