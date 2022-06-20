ВПЛ могут оформить налоговую скидку за аренду жилья — Finance.ua

ВПЛ могут оформить налоговую скидку за аренду жилья

Сегодня 08:32 — Личные финансы

ВПЛ могут оформить налоговую скидку за аренду жилья

Физическое лицо — налогоплательщик, имеющее статус внутренне перемещенного лица, имеет право на налоговую скидку на суммы средств, фактически уплаченных им в течение отчетного года, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома).

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС во Львовской области.

Кто имеет право на налоговую скидку

Условия получения налоговой скидки, согласно которым такие лица и/или члены его семьи первой степени родства:

не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне временно оккупированной территории Украины;

не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на проживание.



Размер такой скидки не может превышать в расчете на календарный год 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года — 180 000 гривен.

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Для того чтобы получить скидку, необходимо подать в налоговые органы:

право на имущественное состояние и доходы;

копию справки о взятии на учет внутриперемещенного лица;



копию договора аренды жилья;



платежные и расчетные документы, подтверждающие факт уплаты;



заявление, в котором указаны сведения об отсутствии условий, не дающих право на получение налоговой скидки согласно нормам законодательства.



Копии указанных документов подаются вместе с налоговой декларацией, в том числе при подаче декларации средствами электронной связи в электронной форме, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком.

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