ВПЛ могут оформить налоговую скидку за аренду жилья — Finance.ua

ВПЛ могут оформить налоговую скидку за аренду жилья
Физическое лицо — налогоплательщик, имеющее статус внутренне перемещенного лица, имеет право на налоговую скидку на суммы средств, фактически уплаченных им в течение отчетного года, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома).
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС во Львовской области.
Кто имеет право на налоговую скидку
Условия получения налоговой скидки, согласно которым такие лица и/или члены его семьи первой степени родства:
не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне временно оккупированной территории Украины;
не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на проживание.
Размер такой скидки не может превышать в расчете на календарный год 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года — 180 000 гривен.
Для того чтобы получить скидку, необходимо подать в налоговые органы:
право на имущественное состояние и доходы;
копию справки о взятии на учет внутриперемещенного лица;
копию договора аренды жилья;
платежные и расчетные документы, подтверждающие факт уплаты;
заявление, в котором указаны сведения об отсутствии условий, не дающих право на получение налоговой скидки согласно нормам законодательства.
Копии указанных документов подаются вместе с налоговой декларацией, в том числе при подаче декларации средствами электронной связи в электронной форме, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком.