Впервые за всю историю независимости Украина избрана председателем Совета управляющих МВФ и Всемирного банка — Finance.ua

Впервые за всю историю независимости Украина избрана председателем Совета управляющих МВФ и Всемирного банка Сегодня 10:15

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что он был избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год.

Об этом говорится в его сообщении на Facebook.

Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ.

"За это долгое время мы сформировали надежные и прозрачные партнерские отношения. И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие.

Это великая честь представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ", — отметил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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