Впервые за год: на украинском рынке автомобилей установлен рекорд — Finance.ua

Впервые за год: на украинском рынке автомобилей установлен рекорд Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Впервые за год: на украинском рынке автомобилей установлен рекорд

В апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев.

Как сообщает «Укравтопром» , по сравнению с апрелем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а по отношению к марту — на 16 процентов.

ТОП-5 популярных марок:

Renault — 289 зарегистрированных автомобилей.

Mercedes-Benz — 69 зарегистрированных авто.

Citroen — 64 зарегистрированных авто.

Peugeot — 62 зарегистрированных авто.

Volkswagen — 61 зарегистрированное авто.

Итого с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3167 новых машин, что на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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УНІАН По материалам:

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