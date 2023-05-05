Впервые за год: на украинском рынке автомобилей установлен рекорд — Finance.ua

Впервые за год: на украинском рынке автомобилей установлен рекорд
В апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев.
Как сообщает «Укравтопром», по сравнению с апрелем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а по отношению к марту — на 16 процентов.
ТОП-5 популярных марок:
- Renault — 289 зарегистрированных автомобилей.
- Mercedes-Benz — 69 зарегистрированных авто.
- Citroen — 64 зарегистрированных авто.
- Peugeot — 62 зарегистрированных авто.
- Volkswagen — 61 зарегистрированное авто.
Итого с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3167 новых машин, что на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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