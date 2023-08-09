Впервые за два года: Пекин стал терять интерес к российскому импорту — Reuters Сегодня 15:35

Импорт Китая из россии в июле сократился, что стало первым месячным снижением с февраля 2021 года, в то время как после вторжения рф в Украину импорт нефти и других товаров продолжал неуклонно расти.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление, импорт Китая из россии в прошлом месяце сократился на 8% до 9,2 млрд долларов по сравнению с годом ранее, в отличие от роста на 15,7% в июне. Китай покупает российскую нефть, уголь и металлы со скидкой.

Общий объем импорта Китая сократился на 12,4% в прошлом месяце из-за ослабления внутреннего спроса, что значительно ниже ожидаемого аналитиками падения на 5,0%.

Экспорт в россию увеличился на 52% в июле до 10,28 млрд долларов, что гораздо медленнее роста на 90,9%, зарегистрированного в июне.

Хотя экспорт Китая в россию держался относительно хорошо по сравнению со сниженным спросом в других странах, он составлял небольшую долю от общего объема экспорта, всего 3% в январе-июле.

Стоимость двусторонней торговли между двумя странами упала до 19,49 млрд долларов в июле с 20,83 млрд долларов в июне, что стало самым высоким показателем с начала войны в Украине.

Китайское таможенное агентство не опубликовало данные с разбивкой импорта как по странам, так и по товарам.

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УНІАН По материалам:

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