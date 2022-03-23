Впервые в истории. Село в Лихтенштейне собрало рекордную сумму для украинцев — Finance.ua

Впервые в истории. Село в Лихтенштейне собрало рекордную сумму для украинцев

Сегодня 18:00

Самая большая деревня в Лихтенштейне собрала для украинцев рекордную сумму помощи — 150 тысяч евро. Это самый большой сбор пожертвований в истории населенного пункта Шан с населением 6000 жителей.

Деньги были собраны, чтобы пожертвовать «Красному Кресту» и «Каритасу». После того как эти международные организации призвали жертвовать на помощь Украине, муниципальный совет Шана решил предоставить им по 75 000 швейцарских франков в качестве экстренной помощи для жертв войны и беженцев.

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