Впервые в истории. Село в Лихтенштейне собрало рекордную сумму для украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Впервые в истории. Село в Лихтенштейне собрало рекордную сумму для украинцев

Сегодня 18:00
233
Впервые в истории. Село в Лихтенштейне собрало рекордную сумму для украинцев
Самая большая деревня в Лихтенштейне собрала для украинцев рекордную сумму помощи — 150 тысяч евро. Это самый большой сбор пожертвований в истории населенного пункта Шан с населением 6000 жителей.
Деньги были собраны, чтобы пожертвовать «Красному Кресту» и «Каритасу». После того как эти международные организации призвали жертвовать на помощь Украине, муниципальный совет Шана решил предоставить им по 75 000 швейцарских франков в качестве экстренной помощи для жертв войны и беженцев.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.