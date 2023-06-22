Впервые с 1961 года госдолг Великобритании превысил 100% ВВП — Finance.ua
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Впервые с 1961 года госдолг Великобритании превысил 100% ВВП

Мир
15
Впервые с 1961 года госдолг Великобритании превысил 100% ВВП
Впервые с 1961 года госдолг Великобритании превысил 100% ВВП
Государственный долг Великобритании в мае превысил 100% валового внутреннего продукта (ВВП), потому что заимствования превысили ожидания.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS).
Чистый долг государственного сектора, за исключением банков, контролируемых государством, достиг 2,567 триллиона фунтов стерлингов ($3,28 трлн), что эквивалентно 100,1% валового внутреннего продукта.
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Госдолг Великобритании превысил 100% ВВП впервые с 1961 года. Уточняем, что было зафиксировано, что показатель превысил этот порог во время пандемии COVID-19, но впоследствии был пересмотрен в сторону снижения.
В ONS рассказали, что государственные заимствования в мае составили 20,045 млрд фунтов. По результатам опроса Reuters среди экономистов чистые заимствования государственного сектора, за исключением государственных банков, составляют 19,5 миллиарда фунтов.
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Напомним, недавно США оказались на грани дефолта, поэтому Байден изменил «верхний предел» долга. Как следствие федеральный государственный долг США впервые превысил отметку в $32 трлн, согласно обнародованным данным Министерства финансов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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