Впервые после пандемии: британцы чаще выбирают работу в офисе, чем удаленку — Finance.ua

Впервые после пандемии: британцы чаще выбирают работу в офисе, чем удаленку Сегодня 07:26 — Мир

Впервые после пандемии: британцы чаще выбирают работу в офисе, чем удаленку

Количество британских работников, которые ежедневно приходят в офис, превышает количество тех, кто часть недели работает дома, впервые после окончания пандемийных ограничений.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Hays Plc.

Опрос, проведенный кадровой компанией среди почти 15 тыс сотрудников и работодателей, показал, что в прошлом месяце 43% работали полностью из офиса по сравнению с 36% годом ранее.

Доля офисных работников по гибридной схеме, которые некоторое время работают дома, снизилась до 39% с 43% в 2022 году. Сейчас меньше чем каждый пятый работает полностью удаленно.

Несмотря на увеличение посещаемости офисов, работодатели все равно недовольны. Согласно отчету, около четверти работодателей планируют увеличить посещаемость работников в течение следующих 12 месяцев.

Некоторые работники игнорируют требования прийти в офис, говорят отдельные отчеты. Согласно исследованию AWA, консалтинговой компании на рабочем месте, работники приходят в среднем всего на два дня в неделю, когда работодатели назначают три-четыре дня. Недавнее исследование BCG показало, что когда фирмы требовали от персонала полный рабочий день, менее 70% работников придерживались этой политики.

Меньше трети «белых воротничков» Лондона вернулись в офисы на полный рабочий день, что является самым низким уровнем в Великобритании, также показал отчет Hays. Однако жители Лондона также являются одной из самых маленьких категорий людей, постоянно работающих дома. Это отражает конкурентный рынок труда в столице, на котором компании и работодатели достигли золотой середины.

«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке. На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и представим конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. Без премудрых профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.