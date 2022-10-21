Возврат акцизов на топливо не повлиял на цены — эксперт Сегодня 09:15 — Энергетика

Возврат акцизов и НДС на топливо не оказал влияние на цены на украинском рынке, в то же время к повышению цен привело решение ОПЕК сократить добычу нефти.

Об этом заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.

«Как мы и предполагали, особого влияния это не имело. На самом деле имела влияние другая ситуация — решения ОПЕК, которые вместе с другими мощными игроками (такими как россия, Казахстан, Азербайджан) достигли две недели назад решения о сокращении добычи нефти», — сказал Куюн.

Он отметил, что это привело к резкому скачку цен на нефть (на 15%), что повлекло за собой автоматическое повышение цен на нефтепродукты. Так, на мировых рынках дизельное топливо подорожало на 20%, бензин — на 7-8%.

«Такая ситуация привела к коррекции цен на топливо в Украине. За последние две недели цена на дизтопливо выросла на 2 грн за литр в среднем в рознице. Бензин остался без изменений, и есть коррекция в пределах 1 грн за литр на сжиженный газ», — отметил эксперт.

По его прогнозу, цены на заправочных станциях скоро стабилизируются, серьезных колебаний не будет.

Куюн также сообщил, что по сравнению с прошлым годом в Украине сократилось потребление топлива. В частности, потребление дизтоплива упало на 30%, бензина — на 35-40%, сжиженного газа — на 50%.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось, в сентябре Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 7668-д, возобновляющий акцизный налог на топливо в Украине.

Ставка акциза на бензин, дизель, топливо моторное альтернативное, биодизель установлена на уровне 100 евро за 1000 литров, сжиженный газ, бутан, изобутан — 52 евро за 1000 литров.

Укрінформ По материалам:

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