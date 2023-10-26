Возвращение легенды: представлена ​​новая Honda Prelude (фото) — Finance.ua

Возвращение легенды: представлена ​​новая Honda Prelude (фото) Вчера 00:21 — Технологии&Авто

Возвращение легенды: представлена ​​новая Honda Prelude (фото)

В Токио на автосалоне Japan Mobility Show дебютировала новая Honda Prelude. Это концепт-кар, но представители японской компании заявили о намерении запустить купе в производство. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Honda.

Новая Honda Prelude несколько больше всех своих предшественников. Габариты авто не указаны, но длина явно превышает 4,5 метра.

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Прототип Prelude отличается элегантным дизайном с длинным капотом и изогнутой крышей и в профиль больше напоминает купе Honda Civic 9 и 10 поколений. Выраженный «нос» подчеркнут диодной полосой. Сзади установлен заостренный спойлер.

О том, что концепт-кар Honda Prelude близок к серийной модели, свидетельствуют мелкие детали типа традиционных зеркал заднего вида (а не камер) или тормозов Brembo, виднеющихся сквозь щели в 20-дюймовых дисках.

Салон Honda Prelude не показали — он спрятан за тонированным стеклом. Держат в секрете и характеристики Honda Prelude — заявлено лишь, что купе будет электрическим.

Напомним, что недорогое переднеприводное купе Honda Prelude выпускали с 1978 по 2001 годы. В общей сложности увидели свет пять поколений модели. Это была одна из первых в мире моделей с управляемыми задними колесами.

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Фокус По материалам:

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