Возвращение довоенных налогов: в Минфине объяснили, кого это коснется в первую очередь — Finance.ua

Возвращение довоенных налогов: в Минфине объяснили, кого это коснется в первую очередь Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Возвращение довоенных налогов: в Минфине объяснили, кого это коснется в первую очередь

Возврат довоенного уровня налогообложения направлен прежде всего на крупные компании, которые с началом полномасштабной войны перешли на упрощенную систему налогообложения, и уже во вторую очередь — на физических лиц-предпринимателей.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, отметив, что в первую очередь речь идет не о налогообложении физических лиц-предпринимателей.

«Нас не так интересует налогообложение физических лиц-предпринимателей, нас интересует справедливость и правила игры. Потому что в начале вторжения были приняты решения, позволившие крупному бизнесу выбрать упрощенный метод налогообложения и платить минимальную сумму налогов, минимизируя свои налоговые обязательства», — сказал министр.

Читайте также МВФ изучает окончательную версию налогового закона

По его словам, сейчас ожидаемые поступления от уплаты налогов могут составить не менее 8 млрд гривен.

«Наша задача была уравновесить эту ситуацию, и мы это сделали», — добавил глава Минфина.

Справка Finance.ua:

В марте 2022 года парламент принял закон о налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. Закон предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога — с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей;

30 июня 2023 года Верховная Рада приняла налоговый законопроект № 8401, предусматривавший отмену с 1 августа единого налога в 2%. Принятие этого закона является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

17 июля 2023 года Рада разблокировала закон о возврате налогов на довоенный уровень. Закон вступил в силу с 1 августа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.