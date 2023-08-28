Возвращение довоенных налогов: в Минфине объяснили, кого это коснется в первую очередь — Finance.ua

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Возвращение довоенных налогов: в Минфине объяснили, кого это коснется в первую очередь

Казна и Политика
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Возвращение довоенных налогов: в Минфине объяснили, кого это коснется в первую очередь
Возвращение довоенных налогов: в Минфине объяснили, кого это коснется в первую очередь
Возврат довоенного уровня налогообложения направлен прежде всего на крупные компании, которые с началом полномасштабной войны перешли на упрощенную систему налогообложения, и уже во вторую очередь — на физических лиц-предпринимателей.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, отметив, что в первую очередь речь идет не о налогообложении физических лиц-предпринимателей.
«Нас не так интересует налогообложение физических лиц-предпринимателей, нас интересует справедливость и правила игры. Потому что в начале вторжения были приняты решения, позволившие крупному бизнесу выбрать упрощенный метод налогообложения и платить минимальную сумму налогов, минимизируя свои налоговые обязательства», — сказал министр.
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По его словам, сейчас ожидаемые поступления от уплаты налогов могут составить не менее 8 млрд гривен.
«Наша задача была уравновесить эту ситуацию, и мы это сделали», — добавил глава Минфина.

Справка Finance.ua:

  • В марте 2022 года парламент принял закон о налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. Закон предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога — с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей;
  • 30 июня 2023 года Верховная Рада приняла налоговый законопроект № 8401, предусматривавший отмену с 1 августа единого налога в 2%. Принятие этого закона является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.
  • 17 июля 2023 года Рада разблокировала закон о возврате налогов на довоенный уровень. Закон вступил в силу с 1 августа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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