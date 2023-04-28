Возвращение доплат военным: в НБУ рассказали, в чем трудности — Finance.ua

Возвращение доплат военным: в НБУ рассказали, в чем трудности Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Возвращение доплат военным: в НБУ рассказали, в чем трудности

В Национальном банке Украины оценили перспективы возврата ранее отмененных доплат всем военнослужащим. Речь идет о сумме 30 тыс. грн.

Об этом пишет портал Новости.Live со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного.

По словам главы НБУ, решение Верховной рады Украины вернуть отмененные правительством доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом, поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.

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«Конечно, не дает положительной коннотации разговоров с нашими международными партнерами подобное решение», — подчеркнул он.

Пышный отметил, что участники переговорного процесса осознают, что претворение в жизнь такого решения парламента «достаточно существенно подвесит договоренности», взятые в рамках Меморандума с Международным валютным фоном.

«Пока решение не реализовано. Насколько я знаю, происходит определенный юридический процесс. В каком виде в результате и что именно будет принято, я думаю, нам нужно взять несколько недель, и мы в конце концов увидим результат. И уже из того результата будем исходить», — объяснил он.

При этом Пышный дал понять, что реализация такого решения невозможна, отметив, что в Нацбанке остаются сторонниками того сценария и договоренностей, которые были закреплены на уровне Меморандума с Фондом.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что изучат принятую парламентом 10 апреля законодательную поправку, возвращающую доплаты в 30 тыс. грн военнослужащим. Речь идет об инициативе, в которой не указано, откуда брать средства на ее реализацию.

Справка Finance.ua:

с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили для тех, кто находится далеко за пределами боевых действий;

впоследствии парламент вернул военным отмененную доплату в размере 30 тысяч гривен. Прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат);

по словам председателя Налогового комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева, принятый законопроект № 8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов. Денежные средства, которые планируют взять от сокращения зарплат госслужащим, составят лишь 2% от необходимой суммы. Перспектива возврата доплат военным зависит от того, будут ли найдены источники наполнения бюджета для этого.

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