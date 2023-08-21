Возрастут ли цены на бензин до 60 гривен: эксперт дал прогноз на осень — Finance.ua

Возрастут ли цены на бензин до 60 гривен: эксперт дал прогноз на осень Сегодня 19:03 — Личные финансы

Возрастут ли цены на бензин до 60 гривен: эксперт дал прогноз на осень

Основным фактором, который будет влиять на цену горючего в Украине нынешней осенью, будут мировые цены на нефть. В случае подорожания нефти бензин может стоить 60 гривен за литр.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Рост цен до конца лета

Как отметил эксперт, после возвращения налогов на довоенный уровень с 1 июля оптовые цены полностью отыграли уже и рост мировых цен и налогов.

«Но розничные цены отстают, то есть условно говоря, если оптовые цены выросли на 13 грн за 2 месяца, то розничные — всего на 7 гривен. То есть это очевидно, там диспропорция между этими темпами. Соответственно, это создает потенциал для дальнейшего роста где-то на 2 -3 гривны. Он сохраняется, я думаю, что он будет реализован», — сказал он.

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Куюн прогнозирует, что к концу лета бензин будет стоить 57−58 гривен за литр, а дизельное топливо — около 56 гривен.

По его словам, сегодня есть диспропорция, когда половина украинских сетей вообще работает почти без доходов, так они не могут долго работать. «Соответственно, должно что-то произойти, или розничная цена возрастет, или может упасть оптовая», — сказал он.

Мировые цены

Куюн считает, что «фактор мировых цен будет главным, почти единственным, который будет влиять на цены», а внутренний спрос и аграрии не влияют, поскольку рынок давно приспособился к сезонному циклу.

«В отличие от правительства и чиновников все на рынке знают, что весной сеют, осенью собирают. Поэтому все подвозят больше горючего. У нас кризисов не было ценовых, ресурсных лет 15 точно», — добавил он.

По его словам, остается единственный фактор мирового рынка, который очень сложно спрогнозировать.

Куюн считает, что в случае роста мировых цен на нефть до 90 долларов за баррель, «это будет такое напряжение в районе 60 гривен за литр, цены вплотную к ним приблизятся». «Не знаю, сможет ли рынок удержаться в них или нет, но это действительно будет такой вызов серьезный. Если будет 85 долларов, как последние несколько недель, то в принципе, я думаю, что цена задержится на том уровне, который будет достигнут на конец лета», — сказал он.

Напомним, с 1 июля в Украине выросли налоги на горючее. Это должно привести к росту цен на бензин на 10−12 гривен, на дизельное топливо — на 8−10 гривен.

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