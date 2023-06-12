Возобновление работы аэропорта "Львов": военные назвали необходимые условия
При открытии аэропорта во Львове он может стать потенциальной целью для российской армии.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
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«Несколько странно в данных условиях обстановки, как это будет работать… Если противник будет понимать, что в Украине функционирующий аэродром, они будут видеть в нем потенциальную цель, которая может доставлять западное вооружение», — отметил военный.
Игнат считает, что хотя вопрос аэродромов очень важен, все зависит от возможностей Украины их защитить достаточным количеством средств ПВО, которых не хватает для мощной защиты всех критических объектов в стране.
По его словам, для полноценной работы аэропортов необходимо дождаться победы в войне против россии, после чего как военные, так и гражданские аэродромы могут использоваться как «аэродромы совместного использования», как, например, аэропорт «Борисполь».
Справка Finance.ua:
- ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого может возобновить свою деятельность в рамках «гуманитарного коридора».
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