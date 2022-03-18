Возобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительства — Finance.ua

Возобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительства

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Возобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительства

17 марта на территориях Украины, где не ведутся активные боевые действия, возобновлено предоставление всех услуг Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).

Об этом сообщает в Фейсбуке министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

С 17 марта в регионах, где не ведутся активные боевые действия, можно получить все услуги ЕГЭССС, а именно:

загрузка проектной документации на строительство объектов;

проведение экспертизы объектов;

выдача градостроительных условий и ограничений;

получение права на выполнение подготовительных и строительных работ и других;

принятие объектов в эксплуатацию.

Украина должна строить, Украина должна зарабатывать, Украина должна создавать ресурс, который не только будет способствовать победе на фронте, но и позволит отстроить разрушенные города и села Украины. Возобновление работы ЕГЭССС способствует этому", — говорится в сообщении Чернышева.

Напомним, экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине в июле 2020 года. В июне 2021 года Кабмин утвердил порядок ведения ЕГЭССС, устанавливающий единые нормы создания электронных документов, а также предоставление и получение административных и других услуг в сфере строительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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