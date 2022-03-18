Возобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительства — Finance.ua

Возобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительства
17 марта на территориях Украины, где не ведутся активные боевые действия, возобновлено предоставление всех услуг Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
Об этом сообщает в Фейсбуке министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
С 17 марта в регионах, где не ведутся активные боевые действия, можно получить все услуги ЕГЭССС, а именно:
загрузка проектной документации на строительство объектов;
проведение экспертизы объектов;
выдача градостроительных условий и ограничений;
получение права на выполнение подготовительных и строительных работ и других;
принятие объектов в эксплуатацию.
Украина должна строить, Украина должна зарабатывать, Украина должна создавать ресурс, который не только будет способствовать победе на фронте, но и позволит отстроить разрушенные города и села Украины. Возобновление работы ЕГЭССС способствует этому", — говорится в сообщении Чернышева.
Напомним, экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине в июле 2020 года. В июне 2021 года Кабмин утвердил порядок ведения ЕГЭССС, устанавливающий единые нормы создания электронных документов, а также предоставление и получение административных и других услуг в сфере строительства.