Возобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительства — Finance.ua
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Возобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительства

Сегодня 19:24Недвижимость
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Возобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительстваВозобновила работу Единая государственная электронная система в сфере строительства
17 марта на территориях Украины, где не ведутся активные боевые действия, возобновлено предоставление всех услуг Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
Об этом сообщает в Фейсбуке министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
С 17 марта в регионах, где не ведутся активные боевые действия, можно получить все услуги ЕГЭССС, а именно:
  • загрузка проектной документации на строительство объектов;
  • проведение экспертизы объектов;
  • выдача градостроительных условий и ограничений;
  • получение права на выполнение подготовительных и строительных работ и других;
  • принятие объектов в эксплуатацию.
Украина должна строить, Украина должна зарабатывать, Украина должна создавать ресурс, который не только будет способствовать победе на фронте, но и позволит отстроить разрушенные города и села Украины. Возобновление работы ЕГЭССС способствует этому", — говорится в сообщении Чернышева.
Напомним, экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине в июле 2020 года. В июне 2021 года Кабмин утвердил порядок ведения ЕГЭССС, устанавливающий единые нормы создания электронных документов, а также предоставление и получение административных и других услуг в сфере строительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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