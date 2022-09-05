Возможность получить грант 250 тысяч гривен: стартует шестая волна правительственной программы «Собственное дело» — Finance.ua

Возможность получить грант 250 тысяч гривен: стартует шестая волна правительственной программы «Собственное дело» Сегодня 15:46 — Личные финансы

Возможность получить грант 250 тысяч гривен: стартует шестая волна правительственной программы «Собственное дело»

Сегодня, 5 сентября в Украине стартует шестая волна грантовой правительственной программы «Собственное дело», в рамках которой можно получить 250 тысяч гривен на создание или развитие собственного бизнеса.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире Общественного.

Читайте также В Украине выплатили первые 52 млн по программе «єРобота»

По словам Бережной, правительство уже обработало 4 волны заявок: успешными оказались 1038 из 9046. Итого в рамках программы победителям уже выделено 240 млн грн.

«Мы профинансировали тех лиц, которые открыли счета и заключили договоры. Это 227 человек на общую сумму 52 млн грн. Остальные в процессе открытия счетов, получение финансирования и скоро будут запускаться, чтобы развивать или создавать свой бизнес», — отметила замминистра.

Заявку на получение гранта можно подать на портале Дія. Для этого необходимо заполнить шаблон бизнес-плана, в частности, указать количество рабочих мест, посчитать количество налогов и т.д.

«Всем, кто хочет подать заявку, лучше обратиться в Государственные центры занятости. Они проконсультируют и укажут на типичные ошибки», — посоветовала также Бережная.

Справка Finance.ua:

украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота»;

«єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест;

первая программа предусматривает гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 миллионов на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Третья и четвертая программы — гранты на высадку садов (до 400 тысяч гривен за 1 гектар) и строительство теплиц (до 7 миллионов гривен). Пятая программа — это гранты для стартапов в сфере ІТ. Шестая — это гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.