Возможность получить грант 250 тысяч гривен: стартует шестая волна правительственной программы «Собственное дело» — Finance.ua
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Возможность получить грант 250 тысяч гривен: стартует шестая волна правительственной программы «Собственное дело»

Личные финансы
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Возможность получить грант 250 тысяч гривен: стартует шестая волна правительственной программы «Собственное дело»
Возможность получить грант 250 тысяч гривен: стартует шестая волна правительственной программы «Собственное дело»
Сегодня, 5 сентября в Украине стартует шестая волна грантовой правительственной программы «Собственное дело», в рамках которой можно получить 250 тысяч гривен на создание или развитие собственного бизнеса.
Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире Общественного.
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По словам Бережной, правительство уже обработало 4 волны заявок: успешными оказались 1038 из 9046. Итого в рамках программы победителям уже выделено 240 млн грн.
«Мы профинансировали тех лиц, которые открыли счета и заключили договоры. Это 227 человек на общую сумму 52 млн грн. Остальные в процессе открытия счетов, получение финансирования и скоро будут запускаться, чтобы развивать или создавать свой бизнес», — отметила замминистра.
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Заявку на получение гранта можно подать на портале Дія. Для этого необходимо заполнить шаблон бизнес-плана, в частности, указать количество рабочих мест, посчитать количество налогов и т.д.
«Всем, кто хочет подать заявку, лучше обратиться в Государственные центры занятости. Они проконсультируют и укажут на типичные ошибки», — посоветовала также Бережная.

Справка Finance.ua:

  • украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота»;
  • «єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест;
  • первая программа предусматривает гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 миллионов на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Третья и четвертая программы — гранты на высадку садов (до 400 тысяч гривен за 1 гектар) и строительство теплиц (до 7 миллионов гривен). Пятая программа — это гранты для стартапов в сфере ІТ. Шестая — это гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий.
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По материалам:
suspilne.media
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