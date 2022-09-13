Возможное прекращение транзита российского газа не сорвет отопительный сезон — глава «Нафтогаза» Сегодня 16:20 — Энергетика

Украина давно не покупает российский газ, а газотранспортная система страны может работать без его транзита, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

"Президент прямо говорит, что главные риски — это военные риски. Если будут ухудшения на определенных участках фронта, то, по нашему опыту, мы ничем не можем помочь. Люди должны быть готовы ко всему, чтобы, пока месяц-два продолжаются бои, они могли пережить даже без отопления, сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, в настоящее время в компании осталось 1600 абонентов в Донецкой области, в то время как их было 300 тысяч. «Когда такие активные боевые действия, мы не можем это делать (ремонты и подачу газа)», — констатировал глава «Нафтогаза».

Он добавил, что есть также риски направленных обстрелов российскими агрессорами объектов энергетической инфраструктуры (разговор состоялся накануне удара по таким объектам в Харьковской обл. — ред.).

«У нас много ситуаций: в Ахтырке в первые дни войны специально бомбили теплокоммунэнерго, и население осталось без отопления. Северодонецкая ТЭЦ — похожая ситуация, Мариуполь... — много случаев, когда они намеренно это делали. Люди должны готовиться, что самые важные — военные риски», — отметил Витренко.

По его словам, важен также финансовый вопрос, потому что цены на импортный газ очень высоки.

«Нафтогаз» сможет импортировать какие-то объемы газа, если они нужны, но цена (импортного) газа — $2-2,5 тыс. (за 1000 куб. м), а продаем менее чем $200 и еще не получаем средств в полном объеме", — объяснил председатель правления НАК.

Он напомнил, что средства должны поступить в спецфонд правительства, а оттуда — «Нафтогазу» для покрытия этого механизма непрямых субсидий.

«Через спецфонд речь должна не о кредитах идти, кредиты надо возвращать. Когда „Нафтогаз“ импортирует газ по $2000 (за тысячу кубометров), а продает по $200, то это не вопрос кредита. Вопрос в том, чтобы правительство компенсировало разницу между $2000 и $200», — подчеркнул Витренко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил на YES, что 90 зимних дней определят будущее Украины и Европы.

Это будет трудный этап — мы должны пережить эту зиму. Это самая сложная зима, которая будет во всем мире. Это 90 дней, которые станут испытанием нашей веры в победу, испытанием нашей выдержки и единства, нашей способности защитить себя, свободу и фундаментальные ценности для любого человека в мире. россия делает все, чтобы за эти 90 дней сломить сопротивление Украины, Европы и мира", — сказал глава государства.

Он призвал все органы власти максимально подготовиться к отопительному сезону, в частности, к прекращению россией транзита газа через Украину.

Министр энергетики Герман Галущенко на YES отметил, что имеющихся запасов энергоресурсов и мощностей Украине достаточно для прохождения отопительного сезона без блекаута.

«№ 1 риск — военные атаки: ракетные атаки на конкретные мощности генерации», — подчеркнул глава Минэнерго. По его словам, этот вопрос обсуждается с Вооруженными силами, и будут приложены все усилия для защиты мощностей генерации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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