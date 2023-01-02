Возможно, следующая зима будет еще тяжелее — МВФ Сегодня 13:10

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2023 году половине стран Евросоюза грозит рецессия

Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, отметив при этом, что страны ЕС «очень серьезно пострадали» из-за развязанной россией войны против Украины, сообщает CBS

«Для большей части мировой экономики это будет тяжелый год, тяжелее того, который мы оставляем позади. Темпы роста трех крупнейших экономик — США, ЕС и Китая — замедляются одновременно», — сказала Георгиева.

Она также отметила, что зима 2023 может быть сложной для европейских стран. «Мы следим за реакцией на энергетические потрясения в Европе, и Европа решительно движется к независимости от россии. Да, будет тяжелая зима, возможно, следующая будет еще тяжелее, но наступает свобода от зависимости от россии», — сказала она, отметив, что в В 2023 году третья часть мировой экономики будет находиться в рецессии.

С октября 2022 г. россия пытается уничтожить энероструктуру Украины. Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное выключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия не прекратила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

УНІАН По материалам:

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