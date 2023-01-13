Возможно, самое большое в Европе: на севере Швеции нашли месторождение редких металлов. — Finance.ua

Возможно, самое большое в Европе: на севере Швеции нашли месторождение редких металлов. Сегодня 05:32 — Энергетика

На севере Швеции в районе города Кируна обнаружили крупное месторождение редких металлов, которое, скорее всего, является крупнейшим из известных в Европе.

Об этом сообщает SVT , пишет «Европейская правда».

Горная компания LKAB сообщила, что залежи нашли рядом с одной из ее действующих шахт, речь может идти о миллионе тонн сырья.

«Это крупнейшее из известных месторождений редких металлов в нашей части мира, и это может существенно поспособствовать получению сырья, которое является критически необходимым для „зеленого перехода“. С поставками есть проблемы, а без добычи строить новые электромобили невозможно», — отметил руководитель компании Ян Мострьом. Это сырье нужно и для компонентов ветровых электростанций.

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Министр по вопросам бизнеса и энергетики Эбба Буш заявила, что найденные залежи сыграют ключевую роль в «зеленом переходе» Европы.

«Это очень большой потенциал для того, чтобы Европа стала лидером „зеленого перехода“. Мы сможем и уменьшать выбросы, и усиливать конкурентность», — отметила она.

Сейчас металлы, необходимые для производства электромобилей и ветровых турбин, поступают из Китая. В этом видят риски того, что Китай по экономическим или политическим соображениям может отказаться поставлять сырье, предлагая только готовые продукты.

Напомним, в декабре Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров.

Економічна Правда По материалам:

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