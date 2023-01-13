Возможно, самое большое в Европе: на севере Швеции нашли месторождение редких металлов. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Возможно, самое большое в Европе: на севере Швеции нашли месторождение редких металлов.

Энергетика
7
На севере Швеции в районе города Кируна обнаружили крупное месторождение редких металлов, которое, скорее всего, является крупнейшим из известных в Европе.
Об этом сообщает SVT, пишет «Европейская правда».
Горная компания LKAB сообщила, что залежи нашли рядом с одной из ее действующих шахт, речь может идти о миллионе тонн сырья.
«Это крупнейшее из известных месторождений редких металлов в нашей части мира, и это может существенно поспособствовать получению сырья, которое является критически необходимым для „зеленого перехода“. С поставками есть проблемы, а без добычи строить новые электромобили невозможно», — отметил руководитель компании Ян Мострьом. Это сырье нужно и для компонентов ветровых электростанций.
Читайте также
Министр по вопросам бизнеса и энергетики Эбба Буш заявила, что найденные залежи сыграют ключевую роль в «зеленом переходе» Европы.
«Это очень большой потенциал для того, чтобы Европа стала лидером „зеленого перехода“. Мы сможем и уменьшать выбросы, и усиливать конкурентность», — отметила она.
Сейчас металлы, необходимые для производства электромобилей и ветровых турбин, поступают из Китая. В этом видят риски того, что Китай по экономическим или политическим соображениям может отказаться поставлять сырье, предлагая только готовые продукты.
Напомним, в декабре Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.