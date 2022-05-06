Возможно ли использование альтернативного горючего для уменьшения зависимости от поставок бензина и дизеля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Возможно ли использование альтернативного горючего для уменьшения зависимости от поставок бензина и дизеля

Сегодня 15:44Энергетика
0
В Украине в последнее время нехватка горючего, несколькочасовые очереди на автозаправки.
Возможно ли использование альтернативных видов горючего и уменьшение зависимости от заграничных поставок бензина и дизеля?
В 2019 году эксперты BRDO исследовали рынок производства жидких моторных биотоплив и определили, что в Украине существует большой потенциал собственного производства биотоплива.
Но более 62% внутреннего потребления бензина и 90% дизтоплива Украина удовлетворяла за счет импорта. Производство и использование биотоплива способно обеспечить дополнительные инструменты для энергонезависимости страны, в частности, транспортного сектора и снять ежегодную проблему отсутствия топлива для сельского хозяйства.
Читайте также
Экспортируемые Украиной рапс, соя и техническое масло эквивалентны 1,6-1,9 тонн биодизеля.
В свою очередь, если бы Украина производила это количество биодизеля из экспортируемого сельскохозяйственного сырья, это могло бы заместить до 30% импортированного дизеля. 10% импорта бензина также может заменить за счет добавления биоэтанола отечественного производства.
Так, около 1,2-1,9% от объема пшеницы и кукурузы, экспортированных в 2017-2018 маркетинговом году, можно было использовать как сырье для производства биоэтанола.
Для развития биотопливной отрасли необходимо создать законодательство, предусматривающее, в частности:
1. Внедрение стимулирующих финансово-экономических инструментов:
  • отмена или существенное снижение ставок акцизного налога на биодизель и его смеси и моторные бензины с содержанием биоэтанола;
  • отмена необходимости представления налогового векселя для производителей биоэтанола;
  • формирование гарантированного спроса на моторные биотоплива (например, установление рыночных квот и графика повышения доли биотоплива в общем объеме топлив) или предоставление государственной поддержки (субсидий), субъектам хозяйствования, работающим в сфере.
2. Имплементацию в украинское законодательство обязательных критериев постоянства при производстве биотоплива, соблюдение которых является добровольным. Эти требования позволят обеспечить экологичность моторных биотоплив и сократить выбросы в атмосферу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.