Возможно ли использование альтернативного горючего для уменьшения зависимости от поставок бензина и дизеля — Finance.ua

Возможно ли использование альтернативного горючего для уменьшения зависимости от поставок бензина и дизеля

Сегодня 15:44 — Энергетика

В Украине в последнее время нехватка горючего, несколькочасовые очереди на автозаправки.

Возможно ли использование альтернативных видов горючего и уменьшение зависимости от заграничных поставок бензина и дизеля?

В 2019 году эксперты BRDO исследовали рынок производства жидких моторных биотоплив и определили, что в Украине существует большой потенциал собственного производства биотоплива.

Но более 62% внутреннего потребления бензина и 90% дизтоплива Украина удовлетворяла за счет импорта. Производство и использование биотоплива способно обеспечить дополнительные инструменты для энергонезависимости страны, в частности, транспортного сектора и снять ежегодную проблему отсутствия топлива для сельского хозяйства.

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Экспортируемые Украиной рапс, соя и техническое масло эквивалентны 1,6-1,9 тонн биодизеля.

В свою очередь, если бы Украина производила это количество биодизеля из экспортируемого сельскохозяйственного сырья, это могло бы заместить до 30% импортированного дизеля. 10% импорта бензина также может заменить за счет добавления биоэтанола отечественного производства.

Так, около 1,2-1,9% от объема пшеницы и кукурузы, экспортированных в 2017-2018 маркетинговом году, можно было использовать как сырье для производства биоэтанола.

Для развития биотопливной отрасли необходимо создать законодательство, предусматривающее, в частности:

1. Внедрение стимулирующих финансово-экономических инструментов:

отмена или существенное снижение ставок акцизного налога на биодизель и его смеси и моторные бензины с содержанием биоэтанола;

отмена необходимости представления налогового векселя для производителей биоэтанола;

формирование гарантированного спроса на моторные биотоплива (например, установление рыночных квот и графика повышения доли биотоплива в общем объеме топлив) или предоставление государственной поддержки (субсидий), субъектам хозяйствования, работающим в сфере.

2. Имплементацию в украинское законодательство обязательных критериев постоянства при производстве биотоплива, соблюдение которых является добровольным. Эти требования позволят обеспечить экологичность моторных биотоплив и сократить выбросы в атмосферу.

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