Возможна ли без РРО/ПРРО розничная торговля на территории села, поселка — Finance.ua

Возможна ли без РРО/ПРРО розничная торговля на территории села, поселка
Субъекты предпринимательской деятельности, в частности, физические лица — предприниматели, уплачивающие единый налог, имеют право осуществлять расчеты без применения РРО и/или ПРРО с использованием КУРО (книга учета расчетных операций) при осуществлении розничной торговли на территории села, поселка товарами (кроме подакцизных товаров).
Однако это правило не действует, если розничная торговля осуществляется в торговом объекте, в котором также осуществляется торговля подакцизными товарами; физическими лицами — предпринимателями также осуществляется дистанционная торговля, в частности, через Интернет или если сельскими, поселковыми, городскими советами принято решение об обязательном применении на территории села РРО и/или ПРРО.
Где получить информацию и консультации по применению РРО/ПРРО
Контакт-центр ГНС на постоянной основе предоставляет физическим и юридическим лицам информационно-справочные услуги по регистрации и применению РРО/ПРРО. Обратиться в Контакт-центр ГНС для получения информационной поддержки по вопросам регистрации, применения РРО/ПРРО физические и юридические лица имеют возможность по выбору:
- по телефону
0-800-501-007(бесплатно со стационарных телефонов), граждане, находящиеся за пределами Украины: +380 44 454 16 13 (в меню нужно выбрать направление «3»);
- по электронной почте по электронному адресу idd@tax.gov.ua (в поле «Тема» нужно указать «6005»);
- чатом через Общедоступный информационно-справочный ресурс (ОИР);
- воспользовавшись ОИР, физические и юридические лица могут самостоятельно осуществить поиск ответа на свой вопрос в категории 109 раздела «Вопросы-ответы из Базы знаний».
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