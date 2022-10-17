Возможна ли без РРО/ПРРО розничная торговля на территории села, поселка — Finance.ua

Возможна ли без РРО/ПРРО розничная торговля на территории села, поселка Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Субъекты предпринимательской деятельности, в частности, физические лица — предприниматели, уплачивающие единый налог, имеют право осуществлять расчеты без применения РРО и/или ПРРО с использованием КУРО (книга учета расчетных операций) при осуществлении розничной торговли на территории села, поселка товарами (кроме подакцизных товаров).

Однако это правило не действует, если розничная торговля осуществляется в торговом объекте, в котором также осуществляется торговля подакцизными товарами; физическими лицами — предпринимателями также осуществляется дистанционная торговля, в частности, через Интернет или если сельскими, поселковыми, городскими советами принято решение об обязательном применении на территории села РРО и/или ПРРО.

Где получить информацию и консультации по применению РРО/ПРРО

Контакт-центр ГНС на постоянной основе предоставляет физическим и юридическим лицам информационно-справочные услуги по регистрации и применению РРО/ПРРО. Обратиться в Контакт-центр ГНС для получения информационной поддержки по вопросам регистрации, применения РРО/ПРРО физические и юридические лица имеют возможность по выбору:

по телефону 0-800-501-007 (бесплатно со стационарных телефонов), граждане, находящиеся за пределами Украины: +380 44 454 16 13 (в меню нужно выбрать направление «3»);

(бесплатно со стационарных телефонов), граждане, находящиеся за пределами Украины: +380 44 454 16 13 (в меню нужно выбрать направление «3»); по электронной почте по электронному адресу idd@tax.gov.ua (в поле «Тема» нужно указать «6005»);

чатом через Общедоступный информационно-справочный ресурс (ОИР);

воспользовавшись ОИР, физические и юридические лица могут самостоятельно осуществить поиск ответа на свой вопрос в категории 109 раздела «Вопросы-ответы из Базы знаний».

Читайте больше в нашей статье -

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.