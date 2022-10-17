Возможна ли без РРО/ПРРО розничная торговля на территории села, поселка — Finance.ua
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Возможна ли без РРО/ПРРО розничная торговля на территории села, поселка

Казна и Политика
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Субъекты предпринимательской деятельности, в частности, физические лица — предприниматели, уплачивающие единый налог, имеют право осуществлять расчеты без применения РРО и/или ПРРО с использованием КУРО (книга учета расчетных операций) при осуществлении розничной торговли на территории села, поселка товарами (кроме подакцизных товаров).
Однако это правило не действует, если розничная торговля осуществляется в торговом объекте, в котором также осуществляется торговля подакцизными товарами; физическими лицами — предпринимателями также осуществляется дистанционная торговля, в частности, через Интернет или если сельскими, поселковыми, городскими советами принято решение об обязательном применении на территории села РРО и/или ПРРО.
Где получить информацию и консультации по применению РРО/ПРРО
Контакт-центр ГНС на постоянной основе предоставляет физическим и юридическим лицам информационно-справочные услуги по регистрации и применению РРО/ПРРО. Обратиться в Контакт-центр ГНС для получения информационной поддержки по вопросам регистрации, применения РРО/ПРРО физические и юридические лица имеют возможность по выбору:
  • по телефону 0-800-501-007 (бесплатно со стационарных телефонов), граждане, находящиеся за пределами Украины: +380 44 454 16 13 (в меню нужно выбрать направление «3»);
  • по электронной почте по электронному адресу idd@tax.gov.ua (в поле «Тема» нужно указать «6005»);
  • чатом через Общедоступный информационно-справочный ресурс (ОИР);
  • воспользовавшись ОИР, физические и юридические лица могут самостоятельно осуществить поиск ответа на свой вопрос в категории 109 раздела «Вопросы-ответы из Базы знаний».
Читайте больше в нашей статье -

Программные РРО: кто обязан пользоваться, и о чем следует знать

По материалам:
Finance.ua
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