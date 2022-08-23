Возле Кипра отрыли большое месторождение газа — Finance.ua

Возле Кипра отрыли большое месторождение газа Сегодня 11:47 — Энергетика

Возле Кипра отрыли большое месторождение газа

Французская TotalEnergies и итальянская Eni объявили об открытии большого месторождения природного газа на скважине Cronos-1 у берегов Кипра.

Об этом сообщает Reuters

«Предыдущие оценки указывают на наличие около 2,5 трлн куб.футов газа со значительным дополнительным потенциалом, который будет исследован с помощью дополнительной разведывательной скважины в этом районе», — говорится в заявлении Eni.

Это уже третья обнаруженная в прибрежных водах Кипра газовая находка, все они до сих пор остаются неиспользованными, и происходит это в то время, когда Европейский Союз ищет альтернативные поставки российскому газу после февральского вторжения москвы в Украину.

Кипр и компании «уже обрабатывают способы ускорения и оптимизации использования этого нового открытия, которое будет способствовать усилиям Европы по повышению своей энергетической безопасности», — заявило Министерство энергетики Кипра.

Кипр сообщил о своем первом открытии природного газа, Aphrodite, в 2011 году, объемом около 4,5 триллиона кубических футов, и в настоящее время им управляет американская энергетическая компания Chevron.

Конкуренты в секторе Exxon и Qatar Petroleum также ведут бурение в восточном Средиземноморье, где добыча газа резко возросла, поскольку более старые открытия наконец-то приносят плоды.

В марте кипрские власти заявили, что оценочная скважина подтвердила наличие резервуара высококачественного газа в другом районе на северо-западе от острова.

Член ЕС Кипр, однако, столкнулся с сильными возражениями со стороны Турции по поводу его программы разведки на шельфе, с перекрывающимися претензиями на простирающуюся от суши до моря юрисдикцию.

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