Война замедлила или приостановила работу 86% украинских компаний: состояние бизнеса, выплаты зарплат (инфографика) — Finance.ua

Война замедлила или приостановила работу 86% украинских компаний: состояние бизнеса, выплаты зарплат (инфографика)

Вчера 11:00 — Личные финансы

Международный бизнес продолжает работу в Украине

Война причинила ущерб — замедлила, уменьшила и даже остановила 86% украинских компаний.

Об этом сообщили в опросе, проведенном исследовательской компанией Gradus Research среди 355 владельцев и руководителей малого, среднего и крупного бизнеса Украины. Исследование было проведено по заказу Киевской школы экономики.

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Предприниматели во главу угла поставили налоговые каникулы (37%).

На втором, с большим отрывом, — помощь с логистикой (17%).

Предприниматели всеми силами пытаются спасти свое дело от закрытия.

Для этого украинский бизнес занялся отраслевой трансформацией. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, у 16% уже есть результат и столько же планируют приступить к трансформации.

Сложные для бизнеса времена сказываются на фонде заработной платы и закупках

3-5% бизнеса увеличили эти выплаты, расценивая их как социальное пособие,

14-19% проводят выплаты на довоенном уровне.

Остальные либо снизили, либо вовсе прекратили выплаты — 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.

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Треть украинских компаний потеряли из-за войны более миллиона долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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