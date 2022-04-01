Война замедлила или приостановила работу 86% украинских компаний: состояние бизнеса, выплаты зарплат (инфографика) — Finance.ua
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Война замедлила или приостановила работу 86% украинских компаний: состояние бизнеса, выплаты зарплат (инфографика)

Вчера 11:00Личные финансы
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Международный бизнес продолжает работу в&nbsp;Украине Международный бизнес продолжает работу в Украине
Война причинила ущерб — замедлила, уменьшила и даже остановила 86% украинских компаний.
Об этом сообщили в опросе, проведенном исследовательской компанией Gradus Research среди 355 владельцев и руководителей малого, среднего и крупного бизнеса Украины. Исследование было проведено по заказу Киевской школы экономики.
Война замедлила или приостановила работу 86% украинских компаний: состояние бизнеса, выплаты зарплат (инфографика)
Какая помощь от правительства нужна вам сегодня
  • Предприниматели во главу угла поставили налоговые каникулы (37%).
  • На втором, с большим отрывом, — помощь с логистикой (17%).
Предприниматели всеми силами пытаются спасти свое дело от закрытия.
Война замедлила или приостановила работу 86% украинских компаний: состояние бизнеса, выплаты зарплат (инфографика)
Для этого украинский бизнес занялся отраслевой трансформацией. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, у 16% уже есть результат и столько же планируют приступить к трансформации.
Сложные для бизнеса времена сказываются на фонде заработной платы и закупках
3-5% бизнеса увеличили эти выплаты, расценивая их как социальное пособие,
14-19% проводят выплаты на довоенном уровне.
Остальные либо снизили, либо вовсе прекратили выплаты — 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.

Справка Finance.ua:

  • Налоговые льготы для бизнеса, «минус» акцизы на горючее и поддержка ФЛП — Рада приняла закон
  • Треть украинских компаний потеряли из-за войны более миллиона долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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