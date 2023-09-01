Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран — разведка США — Finance.ua
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Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран — разведка США

Мир
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Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран — разведка США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран — разведка США
Полномасштабное вторжение рф в Украину привело к глубоким перебоям в глобальном снабжении продовольствием: цены увеличились и возросли угрозы для продовольственной безопасности в бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на нерассекреченный отчет американской разведки, обнародованный Конгрессом 30 августа.
В документе утверждается, что прямые и косвенные последствия войны «стали основными факторами одного из наиболее разрушительных периодов за последние десятилетия для глобальной продовольственной безопасности» в значительной степени из-за того, что Украина и рф были одними из крупнейших мировых довоенных экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
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Разведка считает, что в будущем цены на продовольствие, по всей вероятности, будут частично зависеть от того, что будет с Черноморской зерновой инициативой, которую россия прекратила в июле.
Кроме того, отмечается в отчете, мировые цены на продовольствие повлияют на то, какую площадь Украина сможет обработать в условиях войны, а также стоимость и доступность удобрений.
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«Сочетание высоких внутренних цен на продовольствие и исторических уровней суверенного долга во многих странах — в значительной степени вызванное затратами и последствиями рецессии от пандемии COVID-19 — ослабило способность стран реагировать на повышенные риски продовольственной безопасности. Эти факторы, вероятно, подорвут способность многих бедных стран обеспечивать достаточное количество доступного продовольствия для своего населения до конца года», — отмечается в документе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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