Война в Украине может сократить рост мировой экономики на 1% — Finance.ua
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Война в Украине может сократить рост мировой экономики на 1%

Сегодня 12:46Мир
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Война в Украине может сократить рост мировой экономики на 1%Война в Украине может сократить рост мировой экономики на 1%
Вторжение россии в Украину может снизить рост глобального ВВП более чем на 1% в этом году и прибавить 2,5% к инфляции.
Об этом говорится в отчете ОЭСР, передает Reuters.
Организация экономического сотрудничества и развития призвала к целевому увеличению государственных расходов. Организация считает, что целенаправленное увеличение государственных расходов странами ОЭСР около 0,5% ВВП может вдвое снизить экономические последствия без значительного роста инфляции.
Отмечается, что негативное влияние войны на экономику еврозоны может составить до 1,4% из-за высокой зависимости Европы от российских энергоносителей. Для Соединенных Штатов падение может составить около 0,9%.
В ОЭСР отметили огромное влияние Украины и России на энергетический и товарный рынки, поскольку обе страны являются крупными производителями сырья, которое используется во многих отраслях — от производства каталитических нейтрализаторов для автомобилей до удобрений.
По материалам: НВ
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