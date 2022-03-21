Война в Украине может сократить рост мировой экономики на 1% — Finance.ua

Организация экономического сотрудничества и развития призвала к целевому увеличению государственных расходов. Организация считает, что целенаправленное увеличение государственных расходов странами ОЭСР около 0,5% ВВП может вдвое снизить экономические последствия без значительного роста инфляции.
Отмечается, что негативное влияние войны на экономику еврозоны может составить до 1,4% из-за высокой зависимости Европы от российских энергоносителей. Для Соединенных Штатов падение может составить около 0,9%.
В ОЭСР отметили огромное влияние Украины и России на энергетический и товарный рынки, поскольку обе страны являются крупными производителями сырья, которое используется во многих отраслях — от производства каталитических нейтрализаторов для автомобилей до удобрений.