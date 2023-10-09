Война в Израиле увеличит спрос на золото и доллары, — Reuters
Война в Израиле, вероятно, приведет к переходу в активы-хранилища, поскольку инвесторы внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитический риск для рынков.
Как сообщает Reuters, по мнению аналитиков, растущий геополитический риск может привести к покупке таких активов, как золото и доллар, и потенциально повысить спрос на агрессивно распродающиеся казначейские облигации США.
«Это хороший пример того, почему людям нужно золото в своих портфелях. Это идеальная защита от международных потрясений», — сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, отметив при этом, что доллар тоже выиграет.
«Каждый раз, когда происходят международные беспорядки, доллар укрепляется», — сказал Кардилло.
«Будет ли это масштабный рыночный момент или нет, зависит от того, как долго он продлится и будут ли другие вовлечены в конфликт», — сказал Брайан Якобсен, главный экономист Wealth Managemen о ситуации в Израиле, отметив, что крайне важно, какое влияние это окажет на цену нефти.
«Добыча иранской нефти растет, но любой прогресс, которого они добиваются за кулисами с США, будет резко подорван тем, что Иран празднует действия Хамаса… очень важно увидеть, как отреагирует Саудовская Аравия», — сказал Якобсен.
Справка Finance.ua:
- 7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.
- Израильская разведка не увидела, что ХАМАС готовит вторжение. Бывший высокопоставленный чиновник США, аналитик центра Атлантического совета Джонатан Паникофф заявил, что вторжение ХАМАС — это провал разведки Израиля.
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