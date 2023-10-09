Война в Израиле увеличит спрос на золото и доллары, — Reuters Сегодня 13:33 — Валюта

Война в Израиле увеличит спрос на золото и доллары, — Reuters

Война в Израиле, вероятно, приведет к переходу в активы-хранилища, поскольку инвесторы внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитический риск для рынков.

золото и доллар, и потенциально повысить спрос на агрессивно распродающиеся казначейские облигации США. Как сообщает Reuters , по мнению аналитиков, растущий геополитический риск может привести к покупке таких активов, как, и потенциально повысить спрос на агрессивно распродающиеся казначейские облигации США.

«Это хороший пример того, почему людям нужно золото в своих портфелях. Это идеальная защита от международных потрясений», — сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, отметив при этом, что доллар тоже выиграет.

«Каждый раз, когда происходят международные беспорядки, доллар укрепляется», — сказал Кардилло.

«Будет ли это масштабный рыночный момент или нет, зависит от того, как долго он продлится и будут ли другие вовлечены в конфликт», — сказал Брайан Якобсен, главный экономист Wealth Managemen о ситуации в Израиле, отметив, что крайне важно, какое влияние это окажет на цену нефти.

«Добыча иранской нефти растет, но любой прогресс, которого они добиваются за кулисами с США, будет резко подорван тем, что Иран празднует действия Хамаса… очень важно увидеть, как отреагирует Саудовская Аравия», — сказал Якобсен.

Справка Finance.ua:

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

Израильская разведка не увидела, что ХАМАС готовит вторжение. Бывший высокопоставленный чиновник США, аналитик центра Атлантического совета Джонатан Паникофф заявил, что вторжение ХАМАС — это провал разведки Израиля.

УНІАН По материалам:

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