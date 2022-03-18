Война снизила уровень расчетов на энергорынке примерно на 30% — глава Минэнерго

Сегодня 09:45 — Энергетика

Уровень расчетов на украинском рынке электроэнергии с начала развязанной Россией войны упал ориентировочно на 30%, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Ключевая проблема на рынке — это падение расчетов. По факту уровень расчетов в системе упал за дни войны примерно на 30%», — сказал Галущенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

По его словам, в большинстве случаев это связано с реальной потерей платежеспособности потребителей из-за боевых действий, хотя не исключены случаи злоупотребления ситуацией.

Он отметил, что сейчас Минэнерго с ключевыми игроками на рынке прорабатывает варианты решения этой проблемы.

Галущенко отметил, что министерство также рассчитывает на поддержку ликвидности рынка международными партнерами.

«Мы обратились к нашим международным партнерам, чтобы они помогли нам повысить ликвидность рынка с помощью внешних ресурсов, поддержать, прежде всего, нашу генерацию», — объяснил министр.

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