Война с рф поразила более 20% природоохранных территорий Украины — Finance.ua
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Война с рф поразила более 20% природоохранных территорий Украины

Казна и Политика
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В Украине оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 миллиона гектаров. Войной поражено более 20% природоохранных территорий.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
В результате российской агрессии в Украине пострадали 3 млн гектаров леса, под угрозой уничтожения находятся заповедные территории, в воздух и почвы попали миллионы тонн вредных веществ.
Известно, что оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 миллиона гектаров. Войной поражено более 20% природоохранных территорий. В частности, уничтожена вся заповедная зона — самый ценный степной участок Джарылгацкого национального природного парка. Практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: «Архипелаг Большие и Малые Кучугуры» и «Пойма Семь Маяков».
В общей сложности поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 миллиона гектаров. В зоне риска также находятся 17 водно-болотных угодий международного значения.
Повреждены места обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.
«Этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования», — добавляют в ведомстве.
По материалам:
Слово і Діло
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