Война россии против Украины может вызвать заметный рост цен на продовольствие — Finance.ua

Война россии против Украины может вызвать заметный рост цен на продовольствие

Сегодня 08:35 — Личные финансы

В результате войны россии против Украины международные цены на продукты питания и корма могут возрасти на 8-20%. Это спровоцирует скачок числа недоедающих людей во всем мире.

Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В предварительной оценке вторжения россии в Украину ФАО сообщила, что пока неясно, сможет ли Украина убирать урожай во время затяжного конфликта, а неопределенность также связана с экспортом продуктов питания из россии.

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Итого они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых, добавили в организации.

Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений.

«Вероятные перебои в сельскохозяйственной деятельности этих двух основных экспортеров основных товаров могут серьезно обострить проблему продовольственной безопасности по всему миру», — рассказал генеральный директор ФАО Цюй Дунюй.

Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются по всему миру.

По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23, добавив, что международные санкции могут прервать российский экспорт.

50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от россии и Украины на 30% или более в поставках пшеницы, что делает их особенно уязвимыми, добавили в ФАО.

«Глобальное число недоедающих людей может увеличиться на 8-13 миллионов человек в 2022-2023 годах», — заявила ФАО, добавив, что наиболее заметный рост будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которым следуют страны Африки к югу от Сахары.

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