Война полностью обвалила рынок новых авто — ассоциация

Вчера 20:03 — Личные финансы

Война полностью обвалила рынок новых авто — ассоциация, Associated Press

За месяц, в условиях военного положения, в Украине было зарегистрировано всего 546 новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

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По сравнению с ководным, но мирным 2021 годом, мартовские реализации новых машин упали в 16,5 раза. Следует отметить, что в эту статистику не попали автомобили, которые были переданы дистрибьюторами нашим защитникам.

Наибольшее количество регистраций в марте прошли автомобили:

марки Рено — 108 с.;

на втором месте Toyota, в зачете которой 88 новых автомобилей;

третий результат у Skoda — 37 автомобилей;

на четвертом месте Mitsubishi с 32 регистрациями;

замыкает пятерку марта Citroën — 29 ед.

Автомобилем марта 2022 года стал компактный кроссовер Renault Duster. В течение месяца автомобили этой модели получили 81 регистрационный номер.

Всего за первый квартал текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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