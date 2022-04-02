Война полностью обвалила рынок новых авто — ассоциация — Finance.ua
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Война полностью обвалила рынок новых авто — ассоциация

Вчера 20:03Личные финансы
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Война полностью обвалила рынок новых авто — ассоциацияВойна полностью обвалила рынок новых авто — ассоциация, Associated Press
За месяц, в условиях военного положения, в Украине было зарегистрировано всего 546 новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
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По сравнению с ководным, но мирным 2021 годом, мартовские реализации новых машин упали в 16,5 раза. Следует отметить, что в эту статистику не попали автомобили, которые были переданы дистрибьюторами нашим защитникам.
Наибольшее количество регистраций в марте прошли автомобили:
  • марки Рено — 108 с.;
  • на втором месте Toyota, в зачете которой 88 новых автомобилей;
  • третий результат у Skoda — 37 автомобилей;
  • на четвертом месте Mitsubishi с 32 регистрациями;
  • замыкает пятерку марта Citroën — 29 ед.
Автомобилем марта 2022 года стал компактный кроссовер Renault Duster. В течение месяца автомобили этой модели получили 81 регистрационный номер.
Всего за первый квартал текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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