По сравнению с ководным, но мирным 2021 годом, мартовские реализации новых машин упали в 16,5 раза. Следует отметить, что в эту статистику не попали автомобили, которые были переданы дистрибьюторами нашим защитникам.
Наибольшее количество регистраций в марте прошли автомобили:
марки Рено — 108 с.;
на втором месте Toyota, в зачете которой 88 новых автомобилей;
третий результат у Skoda — 37 автомобилей;
на четвертом месте Mitsubishi с 32 регистрациями;
замыкает пятерку марта Citroën — 29 ед.
Автомобилем марта 2022 года стал компактный кроссовер Renault Duster. В течение месяца автомобили этой модели получили 81 регистрационный номер.
Всего за первый квартал текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.