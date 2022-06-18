Война не останавливает инновации в агросекторе — Finance.ua

Война не останавливает инновации в агросекторе

Сегодня 21:36 — Аграрный рынок

Война скорректировала планы ИМК, но не заставила остановиться в инновационном развитии.

Об этом рассказал руководитель отдела R&D Алексей Мисюра на Facebook-странице компании.

Он отметил, что в этом году более чем на 25 тыс. га посевов компания использовала технологии дифференциации норм внесения удобрений, посевного материала и гербицидов.

«В предыдущие годы благодаря этой технологии мы в большинстве своем повышали урожайность в высокопродуктивных зонах поля. А в сезоне-2022 военные действия заставили нас применить и другой подход к этой технологии: экономия в зонах низкой производительности поля (где уменьшение нормы меньше влияет на урожайность культур) позволила сэкономить 250 т азотных удобрений. В условиях войны, когда оправдались ожидаемые проблемы со снабжением, это существенно», — объяснил Алексей Мисюра.

Он подчеркнул, что потенциально 45% площадей, обрабатываемых предприятиями ИМК, подходят для использования технологий точного земледелия, поэтому еще есть над чем работать. В частности, вместе с OneSoil компания планирует полностью автоматизировать создание карт-задач для внесения удобрений и посева. Также планируется провести более широкое испытание технологий сканирования листовой поверхности с одновременным внесением удобрений.

«Перспективы более широкого использования некоторых технологий, о которых мы начали говорить еще несколько лет назад, война сделала более близкими. Например, мы уже неоднократно испытывали разные модели дронов для опрыскивания посевов, но пока это не находило масштабного внедрения, поскольку технология дороже авиации и не дает такой выработки гектаров. Сегодня же мы точно не знаем, разрешат ли в Черниговской и Сумской областях использование сельскохозяйственной авиации. Это побуждает глубже задуматься о поиске альтернативы», — подытожил эксперт.

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