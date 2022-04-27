Война кардинально изменила цены на аренду жилья в Киеве — Finance.ua

Война кардинально изменила цены на аренду жилья в Киеве

Сегодня 14:00 — Недвижимость

Полномасштабное военное вторжение россии на территорию Украины кардинальным образом изменило цены на столичном рынке аренды жилья и даже после окончания войны цены еще долго не вернуться к довоенному уровню.

Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Спрос на аренду жилья в Киеве повышается, однако до уровня начала февраля 2022-го еще очень далеко.

«Последний месяц стали появляться предложения об аренде во всех сегментах. Различные варианты можно увидеть. Предложения точно есть, вот только спрос не так активен», — говорит Пита. Первый месяц войны многие арендодатели предлагали своим квартирантам либо высокие скидки, либо вовсе не брали деньги за аренду.

Пита отмечает, что даже после окончания войны цены еще очень долго будут двигаться к довоенному уровню.

«Если человек будет арендовать квартиру за 6-7 тыс. грн в месяц, где он потом возьмет деньги, чтобы резко перейти на 10-12 тыс. грн?» — говорит Пита.

Согласно экспертным оценкам, цены на аренду жилья снизились как минимум на 50%.

Средняя цена на однокомнатную квартиру в спальном районе Киева держится в районе 5 тысяч гривен в месяц. В зависимости от района, близости к метро и инфраструктуре, цена может колебаться, но несущественно.

Однако не все арендодатели готовы кардинально снижать цены и просто выжидают. Можно найти объявление о сдаче квартир с довоенными расценками, однако, по мнению экспертов, без скидки шансов сдать квартиру у арендодателей практически нет.

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