Война для России сведет на нет 15 лет экономических достижений — IIF

Сегодня 13:34 — Мир

Война для России сведет на нет 15 лет экономических достижений — IIF

Экономика россии сократится на 15% в этом году и на 3% в 2023 году, на фоне того, как удар от западных санкций, финрезультат компаний, «отток мозгов» из рф и коллапс экспорта сведут на нет 15-летний экономический рост, считает лоббистская группа банковской отрасли Институт международных финансов (IIF), сообщает Reuters.

В своем отчете об экономике россии после вторжения москвы в Украину 24 февраля IIF заявил, что не ожидает прекращения огня в войне и что санкции, вероятно, будут расширены и усилены в ближайшие месяцы.

Западные санкции после вторжения спровоцировали «полный распад 30-летних инвестиций», заявили в IIF. В организации также указали на разрыв «15-летней производственно-сбытовой цепочки». И добавили, что если Европа откажется от экспорта российских энергоносителей, экономика страны в среднесрочной перспективе пострадает еще больше.

В то время как экономика России резко замедляется, а покупательная способность ее населения сокращается, скачок цен на нефть и газ — основные статьи российского экспорта — поднял профицит счета текущих операций страны до рекордного уровня в последние месяцы.

В IIF говорят, что профицит, а также восстановление рубля после падения вначале не следует расценивать как то, что российская экономика держится лучше, чем ожидалось. Там отмечают, что российские банки были полны валютных резервов, поскольку импорт упал, а российским предприятиям и потребителям не на что было их тратить.

Читайте также Российская фарминдустрия фиксирует дефицит оборудования, ранее поставляемого западными производителями

Влияние санкций впоследствии будет усиливаться, особенно если Европа значительно сократит импорт нефти и газа, хотя, по оценкам IIF, на это уйдут месяцы, если не годы.

IIF прогнозирует, что валовое накопление основного капитала россии сократится на 25% в 2022 году, импорт на 28% и экспорт на 25%.

«Дополнительные меры, например, касающиеся финансовой системы и/или ключевых статей российского экспорта (и импорта), возможны и могут привести к драматическим последствиям для российской экономики, а также способности правительства продолжать свои военные действия в Украине. Однако цена таких действий может быть значительной и для стран, вводящих санкции», — отметили в IIF.

В IIF также отметили, что хотя большое внимание уделяется затратам на восстановление, Украина находится на грани кризиса платежного баланса, поскольку война ударила по ее экономике. И что поддержка Украине нужна сейчас.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.